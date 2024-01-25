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Düzce'de tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Düzce'de tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan tek katlı evde çıkan yangında Hacer Kurt isimli kadın hayatını kaybetti. Yangın, ahşap evin kısa sürede alev topuna dönmesiyle büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ancak Hacer Kurt, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

25.01.2024 - 05:31,  Güncelleme: 05:32
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Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında Hacer Kurt isimli kadın hayatını kaybetti.

ALEV TOPUNA DÖNEN EVDEN ÇIKAMADI

Olay, Karaçalı Mahallesi Şekerci Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Hacer Kurt'un (52) ikamet ettiği tek katlı prefabrik evde belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Evin ahşap olması sebebi ile yangın kısa sürede büyüdü. Evin kapı kısmının alev topuna dönmesi sebebi ile içeride yaşayan kadın dışarı çıkamadı.

Düzce'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti

DUMANDAN ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine Kaynaşlı ve Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler alev topuna dönen evde yangın söndürme çalışmalarına başladı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Eve giren ekipler evde kalan Hacer Kurt'un dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini belirledi. Soğutma çalışması yapılan evde olay yeri inceleme ekiplerince çalışma yapıldı. Hacer Kurt'un cansız bedeni morga kaldırılırken konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

Düzce'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Düzce'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Düzce'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Düzce'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Düzce'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Düzce'de çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Düzce\'de tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce'de tek katlı evde çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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