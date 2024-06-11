Düzce'de DEAŞ Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de DEAŞ Operasyonu: 7 Şüpheli Yakalandı

Düzce'de terör örgütü DEAŞ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında örgütün sözde 'emir' ve 'kadı' düzeyindeki mensuplarının da bulunduğu ve Hawala sistemi ile örgüte ait paraların transferini yapan 7 şüpheli yakalandı. Terörizmin finansmanın önlenmesine ilişkin yürütülen bir diğer soruşturmada ise 20 şüpheli gözaltına alındı.

11.06.2024 16:02
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Düzce'de terör örgütü DEAŞ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında örgütün sözde "emir" ve "kadı" düzeyindeki mensuplarının da bulunduğu ve Hawala sistemi ile örgüte ait paraların transferini yapan 7 şüpheli yakalandı. Terörizmin finansmanın önlenmesine ilişkin yürütülen bir diğer soruşturmada ise 20 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının terör örgütü DEAŞ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, Düzce İl Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında örgütün sözde "emir" ve "kadı" düzeyindeki örgüt mensuplarının da bulunduğu ve Hawala sistemi ile örgüte ait paraların transferini yapan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı, 1'ine ev hapsi cezası verildi, 1 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Bir diğer şüphelinin ise deport edildiği bildirildi.

20 şüpheli gözaltına alındı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir diğer soruşturmada ise 20 şüphelinin "6415 sayılı terörizmin finansmanın önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçunu işlediği belirlendi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Düzce ve Kocaeli'de yaptığı eş zamanlı operasyonla 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona yaklaşık 60 ekip ve 300 personelin katıldığı öğrenildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 50 cep telefonu, 11 tablet, 4 laptop, çok sayıda Arapça doküman, Hawala işlemlerine ait şifre notları, çeşitli banka kartları, 33 bin 600 TL ve bin 100 dolar para ele geçirildi.

Şüpheliler, Düzce İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edilecek. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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