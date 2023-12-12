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Düzce'de dereye uçan araçta 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Düzce'de dereye uçan araçta 3 kişi yaralandı

Düzce'de yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç, dereye uçtu. Kazada sürücü ve 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Düzce\'de dereye uçan araçta 3 kişi yaralandı
12.12.2023 - 23:30,
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Hafif ticari araç dereye uçtu: 3 yaralı

DÜZCE - Düzce'de hafif ticari araç kayganlaşan yolda dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza Koçyazı Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre A.M.Ö. idaresindeki 67 LA 746 plakalı Citröen marka hafif ticari araç 2397. Sokak üzerinde yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Koçyazı Deresi'ne düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler araç içerisinde bulunan kişileri çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sürücü A.M.Ö. ile birlikte M.T. ve H.S. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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Koçyazı, Düzce, İtfaiye, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de dereye uçan araçta 3 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de dereye uçan araçta 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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