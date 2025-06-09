Düzce'de Dönüş Göçü Trafiği - Son Dakika
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Düzce'de Dönüş Göçü Trafiği

Düzce\'de Dönüş Göçü Trafiği
09.06.2025 16:36
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Kurban Bayramı sonrası Düzce geçişinde trafik yoğunluğu arttı, dönüş göçü devam ediyor.

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirenler dönüş göçüne başlarken, Düzce geçişinde trafik ağır ilerliyor.

Kurban Bayramı'nın dört günlük tatilinin sona etmesi ile birlikte bayramı memleketlerinden geçiren, vatandaşlar dönüş göçüne başladı. Saatte 10 bin aracın geçtiği Anadolu Otoyolu Düzce geçişinde İstanbul istikametinde trafik ağır ağır ilerlerken, bazı bölgelerde trafik durma noktasına geldi. Anadolu Otoyolu'nda ki sıkışıklıktan kaçmak isteyenlerin tercih ettiği D-100 karayolunda da sıkışıklık yavaş yavaş başlarken, trafik polisi ekiplerince kavşaklarda ışıkların sürekli açık kalması için müdahaleler yapılıyor. Yoğunluğun gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Anadolu Otoyolu, Kurban Bayramı, 3-sayfa, Ekonomi, trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

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