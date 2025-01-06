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Düzce'de İntihar Girişimi

Düzce\'de İntihar Girişimi

Çocuklarını görmek isteyen bir şahıs, inşaatta intihara kalkıştı, 1,5 saatlik ikna ile indirildi.

06.01.2025 16:03
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Düzce'de çocuklarını görmek istediğini söyleyen bir şahıs, inşaat halindeki binanın en üst katına çıkarak intihara kalkıştı. Şahıs, 1,5 saat süren ikna çalışmasının ardından indirildi.

Olay, Konuralp Orhangazi Mahallesi'nde bulunan inşaat halindeki bir binada meydana geldi. Zonguldak'tan Düzce'ye geldiği öğrenilen E.C., çocuklarını görmek istediğini ifade ederek inşaat halindeki binanın en üst katına çıktı. E.C., çıktığı üst kattan çocuklarının yanına gelmesini de istedi. Şahsı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, E.C.'nin atlama ya da düşme ihtimaline karşı şişme yatak açtı. Polis de şahsı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada vatandaşlar ise meraklı gözlerle olup biteni izledi. E.C., 1,5 saatlik ikna çalışmasının ardından olay yerine gelen arkadaşının da yardımıyla üst kattan indirilerek, hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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