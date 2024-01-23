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Düzce'de İş Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi - Son Dakika
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Düzce'de İş Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi

Düzce'de bir iş kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Sancak'ın cenazesi Hamidiye Camisinde kılınan namazın ardından Şehir Mezarlığında defnedildi. Olayda yaralanan diğer işçi ise hastaneye kaldırıldı. Cenazeye Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve Sancak ailesi katıldı.

Düzce\'de İş Kazası Sonucu Hayatını Kaybeden İşçi Toprağa Verildi
23.01.2024 - 15:34,
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de iş kazası sonucu hayatını kaybeden Ahmet Sancak Hamidiye Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Şehir mezarlığında toprağa verildi.

Olay; Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi üzerinde bir iş yerinde meydana geldi. Ürün taşınıldığı esnada forklift üzerindeki malzemeler Ahmet Sancak (49) ve Mithat Derici'nin (74) üzerine devrildi. Yaralanan her iki işçide hastaneye sevk edildi. Ahmet Sancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Hayatını kaybeden Ahmet Sancak, Hamidiye Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Sancak ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

Faruk Özlü, "Elim bir iş kazası sonucu yaşamını yitiren kardeşimiz Ahmet Sancak'ı son yolculuğuna uğurladık. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet, Sancak ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı, sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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