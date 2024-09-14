Düzce'de İtfaiye Aracıyla Kamyonet Çarpıştı

3.Sayfa

Salim Güran\'a açıkça soruldu: Narin\'in annesi ile ilişkin var mı?

Düzce'de itfaiye aracı ile kamyonet çarpıştı: 1 itfaiye eri yaralandı

DÜZCE - Düzce'de yangına giden itfaiye aracı ile kamyonet çarpıştı. Kaza da 1 itfaiye personeli yaralandı.

Kaza Düzce- Zonguldak D-655 Karayolu Yığılca kavşağı'nda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Akçakoca yolu üzerinde bir yangına müdahale etmek üzere yola çıkan F.G. idaresinde ki itfaiye aracı, kavşak içerisinde yola çıkan E.A. idaresinde ki 81 FN 699 plakalı hyundai marka kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile itfaiye aracı yan yolda bulunan otluk araziye girerek durabilirken, itfaiye personeli D.Y. yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.