Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu - Son Dakika
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Düzce'de Kaçakçılık Operasyonu

Düzce\'de Kaçakçılık Operasyonu

Düzce'de yapılan denetimlerde 9 cep telefonu, 44 litre içki ve 1,230 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

25.12.2024 09:41
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Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan denetimlerde 9 cep telefonu, 44 litre içki ve bin 230 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü soruşturma çerçevesinde Polis ve Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyonlarını sürdürüyor. Ekipler tarafından 16-22 Aralık 2024 tarihleri arasında 15 ayrı olaya müdahale ederken 15 şahıs hakkında adli işlem yapıldı.

Çalışmalarda ise 44 litre içki, 9 adet cep telefonu ve bin 120 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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