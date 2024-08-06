Düzce'de köpeği öldüren şahıs hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika
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Düzce'de köpeği öldüren şahıs hakkında adli işlem başlatıldı

Düzce'nin Yayakbaşı köyünde büyükbaş hayvanına zarar veren köpeği öldüren bir şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Şahıs, köpeğin büyükbaş hayvana zarar verdiği gerekçesiyle olayı gerçekleştirdiğini ifade etti.

06.08.2024 09:24
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yayakbaşı köyünde büyükbaş hayvanına zarar veren köpeği öldüren şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Düzce Valiliği Yayakbaşı Köyü Göleti kenarında köpeğin öldürülmesi olayı ile ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "112 Acil Çağrı Merkezimize 5 Ağustos 2024 tarihinde saat 19.30 sıralarında gelen bir ihbarda İlimiz Yayakbaşı Köyü Göleti kenarında bir şahsın bir köpeği öldürdüğü bildirilmiştir. İhbar üzerine kolluk güçlerimizce olay yerinde yapılan araştırma sonucunda tespit edilip ifadesi alınan şüpheli şahıs, sahipsiz sokak köpeğinin büyükbaş hayvanına zarar verdiği için olayı gerçekleştirdiğini ifade etmiştir. Şüpheli şahsın olayda kullandığı av tüfeği muhafaza altına alınarak, Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatı çerçevesinde adli işlemlere başlanılmıştır. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğümüzce konu ile ilgili idari inceleme başlatılmıştır" denildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Çevre, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de köpeği öldüren şahıs hakkında adli işlem başlatıldı - Son Dakika

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