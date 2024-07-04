Düzce'de Sokak Satıcısına Operasyon: 65 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de Sokak Satıcısına Operasyon: 65 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Düzce'de polis ekipleri tarafından yapılan fiziki takip sonucu sokak satıcısı yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada 65 gram uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildi. Tutuklanan şüpheli, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

04.07.2024 20:48
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına yönelik yapılan fiziki takip sonucu yakalanan şahıs tutuklanırken, evinde 65 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik Gümüşova ilçesinde yapılan çalışmalarda B.O. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı yapılan fiziki takiplerden tespit edildi ve şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 65 gram sentetik kannabinoid maddesi ile çalışır vaziyette hassas terazi ele geçirildi. Şüpheli B.O. ise çıkarıldığı Düzce Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Sokak Satıcısına Operasyon: 65 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de Sokak Satıcısına Operasyon: 65 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi - Son Dakika
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