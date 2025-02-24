Düzce'de Suçlulara Operasyon - Son Dakika
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Düzce'de Suçlulara Operasyon

Düzce\'de Suçlulara Operasyon

Düzce'de yapılan denetimlerde 15 bin 500 şahıs sorgulandı, 25 kişi tutuklandı.

24.02.2025 12:44
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DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda 15 bin 500 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgularda araması bulunan 25 şahıs tutuklandı.

Düzce'de polis ve jandarma ekipleri tarafından suçların önlenmesi, azalması ve suçluların yakalanması için denetimlerine aralıksız devam ediyor. Polis ve Jandarma ekiplerince 17-23 Şubat tarihleri arasında yapılan uygulamada 15 bin 500 şahıs sorgulandı. Yapılan sorgulamalarda ise araması bulunan 58 kişi gözaltına altına alınırken 25'i adli makamlarca tutulandı.

Yapılan denetimlerde de 8 adet tabanca, 4 adet av tüfeği, 2 kesici-delici alet, 11 kartuş ve 285 mermi ele geçirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Operasyon, Jandarma, Polis, Son Dakika

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