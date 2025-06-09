Düzce\'de Trafik Denetimlerinde 3 Bin Cezai İşlem

Düzce genelinde polis ve jandarma trafik ekipleri tarafından hem havadan dron ile karadan radar aracı ile yapılan denetimlerde son bir haftada 23'ü alkolden 184 araç trafikten men edilirken 3 bin 114 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Düzce'de Jandarma ve Polis Trafik ekipleri tarafından trafik kurallarına uyulması için 2-8 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde 15 bin araç, 2 bin 200 motosiklet kontrol edildi. Yapılan kontrollerde kusurlu görülen 3 bin 114 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı. 23 araç sürücüsüne alkolden işlem yapılırken, 184 araçta trafikten men edildi.

Havadan ve karadan yapılan denetimlerde ehliyetsiz araç kullanımı, emniyet kemeri, ışık donanımı, araçlarında teknik olarak değişiklik yapan, kırmızı ışık ihlali, hız kurallarına uymayan ve yaya geçitlerinde yayalara yol vermeyen ve araç kullanırken cep telefonu kullanan sürücülere cezai işlem uygulandı. - DÜZCE