Düzce\'de Trafik Kazaları Arttı

Düzce'de 2025 yılında ilk 2 ayında 206 trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti 139 kişi yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü istatistiki verilerine göre Anadolu otoyolu ve D100 ile D655 karayolu üzerinde önemli geçiş noktası Düzce'de 2025 yılı ocak ve şubat aylarında 206 trafik kazası meydana geldi. Trafik kazalarında araç hızını yol, hava ve trafiğin gerektirdiği şartlara uydurmamak, kavşak, geçit ve kaplamanın dar olduğu yerlerde geçiş önceliğine uymamak, şerit izleme ve değiştirme kuralına uymamak ve arkadan çarpma başlıca nedenleri arasında yer aldı.

Düzce'de Ocak ve Şubat aylarında meydana gelen trafik kazalarında ise 2 kişi hayatını kaybederken, 139 kişi yaralandı.

Düzce'de 2024 yılında 2 bin 785 trafik kazasında 27 kişi hayatını kaybetmiş, 2 bin 323 kişi yaralanmıştı. - DÜZCE