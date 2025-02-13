Düzce\'de Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Düzce'de kavşakta 2 araç çarpıştı, 5 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Hal kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, sanayi istikametinden D-100 karayoluna çıkmak isteyen Kemalettin K. idaresinde ki 81 AJ 101 plakalı Toyota marka hafif ticari araç, Emre A. idaresinde ki 34 HA 7759 plakalı Nissan marja cip ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile her iki araçta bulunan sürücüle ile birlikte Ferdi A., Yeliz K. ve Mesut A. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebi ile kontrollü verilen yol, araçların kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE