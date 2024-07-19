Düzce'de Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

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DÜZCE(İHA) – Düzce'de uyuşturucu sattığı tespit edilen şahıs tutuklandı. Şahsın evinde ve üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik çalışmalar devam ediyor. Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında ekipler tarafından şüpheli E.B. isimli şahsın yapılan fiziki takipler sonucunda uyuşturucu madde sattığı tespit edildi. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramada 15 gram Bonzai maddesi ele geçirildi. E.B. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan sevk edildiği Düzce Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Şüpheliden uyuşturucu madde satın aldığı tespit edilen şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanma suçundan adli işlem yapıldı. - DÜZCE