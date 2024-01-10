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Düzce'de Yapılan Operasyonlarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de Yapılan Operasyonlarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerin yılın ilk haftasında gerçekleştirdiği çalışmalarda, 624 gram kubar esrar, 83 gram bonzai, 9 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 1 adet lyrica, 1 adet extacy, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Toplamda 24 kişi hakkında işlem yapıldı ve 22 kişi uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan, 2 kişi ise uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan adli işlem başlatıldı. Ayrıca 4 yasadışı göçmen de yakalandı.

Düzce\'de Yapılan Operasyonlarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi
10.01.2024 - 18:19,
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DÜZCE(İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yılın ilk haftasında yaptığı çalışmalarda bir çok uyuşturucu madde ele geçirirken, 24 kişi hakkında işlem yapıldı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığınca 1-8 Ocak 2024 tarihleri arasında icra edilen istihbarı, önleyici ve adli arama faaliyetler neticesinde; 624 gram kubar esrar, 83 gram bonzai, 9 gram skunk, 5 gram metamfetamin, 1 adet lyrica, 1 adet extacy, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 22, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Ayrıca 4 yasadışı göçmen yakalandığı bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Jandarma, Düzce, Güvenlik, Uyuşturucu, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Yapılan Operasyonlarda Uyuşturucu Madde Ele Geçirildi - Son Dakika


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