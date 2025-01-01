Düzce'de Yıl Sonu Denetiminde Ceza Yağdı - Son Dakika
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Düzce'de Yıl Sonu Denetiminde Ceza Yağdı

Düzce'de yıl sonu denetimlerinde 110 noktada 1.134.459 lira ceza kesildi.

01.01.2025 00:02
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Yılın son denetiminde ceza yağdı

DÜZCE - Düzce'de 110 farklı noktada yılın son denetimi yapıldı. Denetimlerde 1 milyon 134 bin lira ceza yazıldı.

Düzce'de hem polis ekipleri hem de jandarma ekipleri şehir genelinde uygulamalar gerçekleştirdi. Yılın son denetiminde alkollü araç kullanan, yüksek sesle müzik dinleyen, ehliyetsiz araç kullanan, araçlarında usulüne uygun olmayan eklentiler bulunduran araç sürücüleri tek tek denetlendi. Narkotik Şube'ye bağlı ekiplerin de katıldığı denetimlerde hassas burunlu köpeklerle de aramalar yapıldı. 110 farklı noktada 221 polis ve jandarmanın gerçekleştirdiği denetimlerde 277 araç sürücüsüne 1 milyon 134 bin 459 lira cezai işlem uygulandı. Ekipler yeni yıla vatandaşların huzur ve güvenle girebilmesi için çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Düzce'de Yıl Sonu Denetiminde Ceza Yağdı - Son Dakika

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