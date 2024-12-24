Düzce\'de Yılbaşı Tedbirleri Toplantısı

3.Sayfa

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yılbaşına sayılı günler kala tedbirle ile ilgili toplantı düzenlendi. İl genelinde çeşitli noktalarda çalışmalar yapılması ile ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Düzce Valisi Selçuk Aslan başkanlığında yılbaşı tedbirleri koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile İl Jandarma Alay Komutanı Mustafa Tetik'in de katıldığı toplantıda, ilgili kurum ve kuruluş müdürleri de hazır bulundu. Vatandaşların yılbaşında herhangi bir sorun ve olumsuzluk oluşmaması adına il genelinde önemli noktalarda uygulamalar yapılmasına karar verilen toplantıda, yılbaşı tedbirleri masaya yatırıldı. - DÜZCE