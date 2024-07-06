Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, Ormanları Korumak İçin Denetimler Yaptı

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Düzce Orman İşletme Müdürlüğünde görevli işletme şeflikleri tarafından ormanların kanun dışı müdahalelerden korunması kapsamında, yaşanabilecek kaçak emval nakliyatının önüne geçmek amacıyla mobil koruma noktaları ve geçici koruma noktalarında denetimler yapıldı.

Kaynaşlı Üçköprü trafik denetleme noktasında yapılan denetimde, Darıyeri Orman İşletme Şefi ve orman muhafaza memurları tarafından orman emvali yüklü kamyonlar durduruldu. Orman ve köy yollarından ana arterlere bağlanan noktalarda yapılan denetim uygulamasında orman emvali taşıyan araçların sevk pusulası, nakliyeleri denetlendi.

Aynı uygulama Düzce Orman İşletme Müdürlüğünün diğer işletme şeflikleri tarafından da farklı noktalarda gerçekleştirildi. Önleme ve arama uygulamalarına rutin bir şekilde devam edeceği bildirilirken, yetkililer tarafından "Ormanlarımızı korumak geleceği korumaktır. Gelecek kuşakların emaneti olan ormanlarımız için 7 gün 24 saat nöbetteyiz" denildi. - DÜZCE