Düzce Otoyolunda Otobüs Yangını

Anadolu Otoyolu Düzce mevkinde şehirlerarası yolcu otobüsü alev alev yandı, İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Olay, Anadolu Otoyolu Ekrem Özdemir viyadüğü üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Giresun'un Görele ilçesinden İstanbul'a sefere çıkan ve içerisinde 38 yolcusu bulunan Görele Asil Seyahat'e ait Dursun Ali H.'nin kullandığı 20 AOR 002 plakalı Mercedes marka otobüs, Ekrem Özdemir Viyadüğü üzerinde yanmaya başladı. Alevlerin çıktığını gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek, yolcuları otobüsten indirdi. Kısa süre içerisinde otobüs alev topuna dönerken bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları çerçevesinde yol trafiğe kapatılırken, yangın yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Yangında otobüs tamamen kullanılamaz hale gelirken, alevler sebebi ile kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Otobüsteki yangının söndürülmesinin ardından yol tek şeritten trafiğe açıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE