E5\'te Araç Yangını, O Anlar Kamerada

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E5 karayolunda seyir halindeki araç alev alev yandı, o anlar kamerada

İSTANBUL - E-5 karayolu Şirinevler mevkisinde seyir halindeki bir araç, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

Yangın, 23.00 sıralarında E-5 karayolu Şirinevler mevkisi Edirne istikametinde seyir halinde olan 34 EDJ 593 plakalı otomobilin motor kısmında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören sürücü, otomobili emniyet şeridine çekerek yanındaki kişiyle araçtan inip ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araç çevresinde güvenlik önlemleri alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrasında kullanılamaz hale gelen araç, çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, alev topuna dönen araç, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.