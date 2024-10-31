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Eber Gölü'nde Kasıtlı Yangın

Eber Gölü\'nde Kasıtlı Yangın

Afyonkarahisar'daki Eber Gölü'nde çıkan yangın, havadan müdahale ile söndürüldü; kasıtlı olduğu belirtildi.

31.10.2024 12:13
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Eber Gölü'nün Afyonkarahisar sınırları içerisinde kalan kısmında çıkan yangın havadan yapılan müdahaleyle söndürülürken, Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan açıklamada ise yangının kasıtlı olarak çıkarıldığı belirtildi.

Eber Gölü'nün Bolvadin ve Çay ilçeleri sınırlarında kalan kısmında sazlık alanda gece geç saatlerde çıkan yangını söndürmek için itfaiye ekipleri ve vatandaşlar seferber oldu. Gölün kuruyan kısımlarındaki sazlıklarda başlayan yangında dumanlar kilometrelerce uzaktan görüldü.

Valilikten yangının kasıtlı çıkarıldığı belirtildi

Yangının ardından Afyonkarahisar Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "2023-2024 yıllarının kurak geçmesi sebebiyle su çekilmelerinin yaşandığı gölde, kasti olarak çıkarıldığı değerlendirilen yangınlarla ilgili ekipler çalışmalarına devam ediyor. Sultandağı Oğuz Tepesi Karşısı, Eşektepe Mevkii, Çay Eber Köyü, Bolvadin Ağılönü, Derekarabağ, Ortakarabağ köylerine yakın mevkiilerde meydana gelen yangınlara; alanın büyük olması, göle çok fazla giriş çıkış noktasının bulunması ve tabanın bataklık olması sebebiyle itfaiye ekiplerinin karadan müdahalesi mümkün olamıyor" ifadelerine yer verildi.

Yangın için Vali Yiğitbaşı devreye girdi

Açıklama yangının havadan yapılan müdahale ile söndürüldüğü kaydedilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bolvadin, Çay, Sultandağı İlçe Jandarma ekiplerinin teyakkuz halinde olduğu yangınlara karadan müdahalenin mümkün olmaması sebebiyle Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nın girişimleriyle Orman Genel Müdürlüğünden havadan müdahale için uçak talebinde bulunuldu. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünden görevlendirilen 2 adet yangın söndürme uçağının müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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