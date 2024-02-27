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Eber Gölü'nde yangın

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en büyük göllerinden birisi olan Eber Gölü'nün Afyonkarahisar'ın Çay ilçe sınırları kısmında kalan yerdeki sazlık alanda yangın çıktı. Alevlerin zaman zaman metrelerce yükseğe çıktığı göldeki yangını söndürmek için karadan müdahale devam ediyor.

Yangın, Çay ilçesi Eber beldesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gölün sazlık alanlarından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangına karadan müdahale başladı. Gölden yükselen alev ve dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken, yangını söndürmek için başlatılan çalışma devam ediyor. Rüzgarında etkisi ile geniş bir alana yayılan yangın için bölgede köylülerde itfaiyecilere yardım ederek yangını söndürmek için mücadele veriyor.