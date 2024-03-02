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Ecel direksiyon başında yakaladı

BURSA - Bursa'da aracının direksiyon başındaki hareketsiz halde bulunan sürücü, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Bursa- Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 77 EA 496 plakalı hafif ticari aracın şoförü Selahattin Güzel, rahatsızlanması üzerine aracını emniyet şeridine park etti. Diğer sürücüler, park halinde olan araçtaki Güzel'in hareketsiz olduğunu fark etmesi üzerine 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri direksiyonda hareketsiz halde bulunan Güzel'e ilk müdahaleyi yaptıktan sonra hastaneye kaldırdı. Talihsiz adam hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat devam ediyor.