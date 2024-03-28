Edirne\'de terörle mücadele kapsamında 13 şüpheli yakalandı

Edirne'de jandarma ekiplerince terörle mücadele çalışmaları kapsamında 8 FETÖ ve 5 PKK-KCK üyesi olmak üzere toplam 13 şüpheli yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığınca terörle mücadeleye yönelik faaliyetler devam ediyor. Edirne'de jandarma ekipleri tarafından terörle mücadeleye yönelik yapılan çalışmalarda son 1 hafta içerisinde yasadışı yollardan yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanan 8 FETÖ ve 5 PKK-KCK üyesi olmak üzere toplam 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında gerekli yasal işlemler başlatıldı. - EDİRNE
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Banu Parlak, borçlu olduğu bir dosyayla ilgili gittiği Küçükçekmece Adliyesinde icra memuruyla tartıştı. Adliyeyi birbirine kattan Parlak, savcı tarafından ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Banu Parlak'ın köpeği, komşusunun köpeğini parçalayarak öldürmüştü.
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