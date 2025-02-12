Edirne'de 15 km'lik kovalamaca

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Polisin 15 kilometre süren nefes kesen kovalamacası kamerada

Edirne'de nefes kesen kovalamaca: Polisin "dur" ihtarına uymadı, ne araçla ne de yaya kaçabildi

EDİRNE - Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü 15 kilometre süren kovalamaca sonucu koordineli bir şekilde polis özel harekat ekiplerinin desteğiyle önü kesilerek yakalandı.

Edirne'de polis ekipleri yaptıkları denetimde şüphelendikleri S.S.A. idaresindeki 34 KIY 128 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Çok sayıda polisin otomobili takibe almasıyla nefes kesen kovalamacanın yaşandığı esnada, araçta bulunan göçmenlerden biri araçtan inerek kaçmaya başladı. Öte yandan, kovalamaca anı ise anbean görüntülendi.

Yaklaşık 15 kilometre süren kovalamaca sonucunda şüpheli S.S.A. kontrolündeki otomobil polis ekiplerince ve polis özel harekat ekipleri tarafından önü kesilerek durduruldu. Otomobil sürücüsü S.S.A. ve araçtan inerek kaçan Türkmenistan uyruklu şüpheli E.B. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.