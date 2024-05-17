Edirne\'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

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Edirne'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 16 göçmeni yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'nde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Karakol ve asayiş ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bir evde 16 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan göçmenler, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - EDİRNE