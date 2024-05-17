Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Edirne'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne\'de 16 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de polis ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'nde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda bir evde 16 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan göçmenler sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

17.05.2024 12:01
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Edirne'de düzensiz göçmenlere yönelik operasyon gerçekleştiren polis ekipleri, 16 göçmeni yakalayarak gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Çavuşbey Mahallesi'nde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Karakol ve asayiş ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bir evde 16 düzensiz göçmen yakalandı. Gözaltına alınan göçmenler, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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