Edirne'de 17 düzensiz göçmen yakalandı

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 17 düzensiz göçmen sınırda yakalandı. Göçmenlerin 3 gündür ormanlık alanda beklediği ortaya çıktı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Uzunköprü ilçesi Saçlımüsellim köyünde ormanlık alanda 17 düzensiz göçmen yakaladı. Meriç Nehri üzerinden kaçak yollardan Yunanistan'a geçmeye çalıştığı tespit edilen göçmenlerin 3 gündür ormanlık alanda beklediği ve uygun zamanı bekledikleri ortaya çıktı. Düzensiz göçmenler, ülkelerine gönderilmek üzere Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. - EDİRNE
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