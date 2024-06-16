Edirne'de Alkollü Sürücülerin Karıştığı Kaza - Son Dakika
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Edirne'de Alkollü Sürücülerin Karıştığı Kaza

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde hatalı sollama yapan bir otomobil, bir araca ardından da park halindeki kamyonete çarptı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, yapılan alkol kontrollerinde iki sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüler işlemleri için polis merkezine götürüldü.

16.06.2024 20:57
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Edirne'de hatalı sollama yapan otomobil, bir araca ardından da park halindeki kamyonete çarptı. Kaza maddi hasarla atlatılırken, iki sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Kaza, Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Büyükşehsuvarbey Mahallesi İpsala Caddesi Salarlı köyü yolu mevkiinde meydana geldi. E.K.A. idaresindeki 22 EA 776 plakalı otomobil, iddiaya göre hatalı sollama yaparak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sorucu aynı istikamette seyir halindeki K.K. yönetimindeki 22 ACJ 979 plakalı otomobile çarptı. 22 EA 776 plakalı otomobil, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak park halinde bulunan 22 LN 649 plakalı kapalı kasa kamyonete çarptı. Kazada maddi hasarla atlatıldı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrollünde, 22 EA 776 plakalı araç sürücüsü E.K.A'nın yüzde 0.55 promil, 22 ACJ 979 plakalı araç sürücüsü K.K'nın ise yüzde 0.95 promil alkollü oldukları tespit edildi.

Alkollü sürücülerin karıştığı bu kaza sonucunda park halindeki araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri, 2 alkollü sürücüleri işlemleri işlemleri için polis merkezine götürdü.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Alkollü Sürücülerin Karıştığı Kaza - Son Dakika

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