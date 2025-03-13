Edirne\'de Alkollü Sürücüye Ceza

Edirne'de seyir halindeki otomobilden başka bir otomobile içki şişesi fırlatan alkollü sürücünün ehliyetine el konularak, idari para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de seyir halinde olan O.Y. idaresindeki 22 AAP 599 plakalı otomobilden başka bir araca alkol şişesi fırlatıldı.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri kısa süre içerisinde alkollü olduğu tespit edilen sürücü O.Y. ile yanında yolcu olarak bulunan alkolü sürücü yakaladı.

Yapılan kontrolde sürücü 1.78 promil alkolü çıktı. Polis ekiplerince sürücünün ehliyetine el konularak, idari para cezası kesildi. - EDİRNE