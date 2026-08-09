Anız Yangını Ormana Sıçradı: Ekipler Havadan ve Karadan Müdahale Ediyor
Edirne'nin Meriç ilçesinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, uçak ve helikopterler havadan destek veriyor. Yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Edirne'de çıkan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, söndürme çalışmalarına uçak ve helikopterler de havadan destek verdi.
Edinilen bilgiye göre, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Karayusuflu köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme ve diğer ekipler sevk edildi. Ekipler, alevlerin ormanlık alanda ilerlemesini önlemek için karadan yoğun müdahaleye başladı. Söndürme çalışmalarına uçak ve helikopterler de havadan su atarak destek verdi. Yangının kontrol altına alınması için ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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