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Edirne'de başıboş at park halindeki araçlara çarptı - Son Dakika
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Edirne'de başıboş at park halindeki araçlara çarptı

Edirne'nin 1. Murat Mahallesi'nde sahibinin üzerinde bulunmadığı at arabası, hızla koşmaya başlayarak park halindeki 5 araca çarptı. Atı sakinleştirmeye çalışan bir vatandaş, atı ağaca bağladı. Polis ekipleri tutanak tutarak at arabasını yediemin otoparkına götürdü.

Edirne\'de başıboş at park halindeki araçlara çarptı
12.12.2023 - 18:24,
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Edirne'de başıboş at girdiği caddede park halindeki 5 araca çarparak hasar verdi. Çevredeki vatandaşlar atı ağaca bağlarken, at arabası da polis gözetiminde yediemin otoparkına çekildi.

Edirne'nin 1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde, sahibinin üzerinde bulunmadığı at arabasına bağlı olan at, hızlıca koşmaya başladı. At arabasının park halindeki 5 araca çarpması sonucu, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayın yaşandığı esnada kahvehanede oturan Mehmet Sönmez, atın yanına gelerek atı sakinleştirmeye çalıştı. Ardından atı bağlı olduğu arabadan söken Sönmez, atı ipinden ağaca bağladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tuttu. At arabası polis nezaretinde çekiciyle yediemin otoparka götürüldü. At da, belediye ekipleri tarafından olay yerinden alındı.

Olayın tanığı Mehmet Sönmez, "Atı ve arabayı görünce yanına gidip kenara çektim. Ben gitmesem çok daha fazla arabaya çarpacaktı. Kayışları arabanın lastiğine geçmiş. Sahibinin nerde olduğunu bilmiyoruz. Vatandaşların arabası daha fazla ziyan olmasın diye müdahale etmek istedim" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Mehmet Sönmez, Edirne, Trafik Kazaları, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de başıboş at park halindeki araçlara çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de başıboş at park halindeki araçlara çarptı - Son Dakika
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