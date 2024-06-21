Edirne'de Buğday Tarlası Alev Alev Yandı

Buğday tarlası alev alev yandı
EDİRNE - Edirne'de buğday tarlası saniyeler içerisinde küle döndü.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hacıdanişment köyünde hasadı bekleyen buğday tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, buğday tarlasını küle çevirdi. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.
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