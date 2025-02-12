Edirne'de Cam Filmi Denetimi

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Cam filmi operasyonu: Sürücüler cam filmlerini sökmek için zamanla yarıştı

EDİRNE - Edirne'de trafik denetimi sırasında, aracında cam filmi olan sürücüler ceza yememek için filmleri söktü.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri, şehrin çeşitli noktalarında trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetim noktasına gelen araçları durduran ekipler, araçlarında cam filmi bulunan sürücülere uyarılarda bulundu.

Araçlarına cam filmi taktıran sürücülere 2 bin 168 lira para cezası uygulanırken, cam filmleri de söktürüldü. Cam filmlerini sökmek için adeta zamanla yarışan sürücüler, kurallara uymak gerektiğini söyledi.