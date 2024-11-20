Edirne'de Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu

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Edirne'de çatıda çıkan yangın paniğe neden oldu

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde bir apartmanda bacadan çıkan yangın korkuttu.

Uzunköprü ilçesi Büyükşehsuvarbey Mahallesi'nde bir apartmana ait çatı katındaki kalorifer bacası henüz belirlenemeyen sebeple tutuştu. Yangın kısa sürede büyürken, metrelerce yükseğe çıkan dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanan olmaması ise sevindirdi.

Öte yandan çevredeki vatandaşlar, yangının meydana geldiği binanın yanında bulunan ortaokula sıçramasından korktu. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebiyle ilgili incelme başlattı.