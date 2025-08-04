Edirne\'de Cinnet: Anne ve Oğul Öldürüldü

Edirne'de cinnet getiren şahıs, eşini ve 11 yaşındaki oğlunu öldürüp ardından bileklerini keserek intihara kalkıştı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple cinnet getiren Ö.G.A., evde bulunan eşi Didem Alacı ile 11 yaşındaki oğlu Doruk Alacı'yı öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara kalkıştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri anne ve çocuğun hayatını kaybettiğini belirlerken, ağır yaralı halde bulunan Ö.G.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından polis ekipleri evde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlatırken, mahalle sakinleri büyük şok ve üzüntü yaşadı. - EDİRNE