Edirne\'de Depo Yangını

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Edirne'de geceyi alevler aydınlattı

EDİRNE - Edirne'de çıkan yangında depo olarak kullanılan bir iş yeri alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Edirne merkez Yeniimaret Mahallesi Bademlik Caddesi'nde depo olarak kullanılan bir iş yerinde sabaha karşı yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede tüm iş yerini sardığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.