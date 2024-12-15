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Edirne'de ev yangını

EDİRNE - Edirne'de bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne'nin Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi 5. Sokak'ta G.O'ya ait tek katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.