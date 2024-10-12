Edirne'de Ev Yangını Panik Yaratmış - Son Dakika
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Edirne'de Ev Yangını Panik Yaratmış

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Edirne'de bir evde çıkan yangın mahalleyi sokağa dökerek büyük paniğe neden oldu.

12.10.2024 21:12
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Alev alev yanan ev mahalleliyi sokağa döktü

EDİRNE - Edirne'de meydana gelen yangında alev alev yanan ev kullanılmaz hale geldi.

Edirne'nin Dilaverbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti.

Kısa sürede söndürülen yangında, evde maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Ev Yangını Panik Yaratmış - Son Dakika

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