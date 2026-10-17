Edirne'de Hamzabeyli'de tır karşı şeride geçti, kamyonet devrildi, 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de Hamzabeyli'de tır karşı şeride geçti, kamyonet devrildi, 4 kişi yaralandı

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Edirne\'de Hamzabeyli\'de tır karşı şeride geçti, kamyonet devrildi, 4 kişi yaralandı
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Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda tırın karşı şeride geçmesi sonucu kamyonetin tırın kasasına çarpmasıyla 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı; bölgede trafik kontrollü sağlanıyor.

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda tır ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na 10 kilometre kala Demirköy yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 27 BAM 188 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti ve yol kenarındaki çalılık alana yöneldi. Bu sırada karşı yönden gelen 22 DA 736 plakalı kamyonet, tırın kasa kısmına çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet devrildi.

Kazada tır sürücüsü C.K. ile kamyonetin sürücüsü Ö.T. ve yolcular Y.K. ile R.K. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlanırken, tır kuyruğunda bekleyen araçlar ile güzergahı kullanan diğer araçların geçişi kontrollü şekilde sürdürüldü. Hamzabeyli Sınır Kapısı'na uzanan tır kuyruğunun bölgede trafik yoğunluğuna yol açtığı ve zaman zaman kazalara neden olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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