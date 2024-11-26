Edirne'de direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsünün refüje çıkması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Edirne Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.G. idaresindeki 22 ED 382 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi onucu orta refüje çıktı. Kazada 1 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Edirne'de Kaza: 1 Yaralı - Son Dakika
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