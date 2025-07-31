Edirne\'de Kaza: 3 Yaralı

Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Fatih Mahallesi Tahsin Şipka Caddesi üzerindeki dönüş kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 22 ADU 160 plakalı otomobil ile 07 GMU 75 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ile arkasındaki yolcu ve otomobil sürücüsü B.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE