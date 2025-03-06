Edirne'de Köpek Saldırısı: 7. Kurban - Son Dakika
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Edirne'de Köpek Saldırısı: 7. Kurban

Edirne'de köpek saldırısına uğrayan kadın bacağından yaralandı; aynı bölgede 7. saldırı vakası.

06.03.2025 17:28
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Köpeğin ısırdığı kadın yaralandı

Kaldırımdan yürürken saldırdı

EDİRNE - Edirne'de kaldırımda yürüdüğü esnada bir anda sokak köpeğinin saldırısına uğrayan kadın bacağından yaralandı.

Edirne'nin 1. Murat Mahallesi'nde kaldırımda yürürken aniden köpeğin saldırısına uğrayan ve bacağından yaralanan 36 yaşındaki Ayşe Şahin bacağından yaralandı. Çevredeki vatandaşların yardımıyla köpekten kurtarılan kadın, ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilen Şahin, yaşadığı o korku dolu anları anlattı.

"Aynı bölgede saldırıya uğrayan 7. kişiyim"

Kaldırımda yürürken aniden köpeğin saldırısına uğradığını bacağından yaralandığını anlatan Ayşe Şahin, "Ambulansla hastaneye getirildiğimde oradaki görevlilerden öğrendiğim kadarıyla aynı bölgede köpek saldırısına uğrayan 7'nci kişi benmişim. Tek tesellim çocuklarım yanımda yoktu, çocuklarım yanımda olsa çocuklarımı parçalardı. Çöp atamıyorum, çocukları parka çıkaramıyorum. Köpek korkusuyla hapis hayatı mı yaşayacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Köpek Saldırısı: 7. Kurban - Son Dakika

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