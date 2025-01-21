Edirne\'de Kundaklama Şüphesiyle Yangın

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Edirne'de benzin döküp kundaklandığı iddia edilen evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edirne'nin Barutluk Mahallesi'nde tek katlı bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, hızlıca alevleri söndürdü. Ev sahipleri evlerinin bilinçli şekilde kundaklandığını iddia ederken, evin önünde benzin şişesi bulundu. Polis, olayla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. - EDİRNE