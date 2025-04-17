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Edirne'de Lüks Araç Operasyonu

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Edirne Kapıkule'de sahte belgelerle lüks araç sokmaya çalışanlar yakalandı, yüz milyonlarca lira değerinde araçlara el konuldu.

17.04.2025 13:13
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Edirne'de yüz milyonlarca lira değerinde onlarca lüks araca el koyuldu

Lüks araç için sahte belgeye başvurdular, Kapıkule'de yakayı ele verdiler

EDİRNE - Sahte emeklilik belgeleriyle yurt dışından yüz milyonlarca lira değerinde onlarca lüks araç sokmaya çalışan kişiler, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerine yakalandı.

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, Bulgaristan'da emekli olmuş gibi gösterilen bazı kişilerin, yabancı plakalı lüks araçları usulsüz şekilde Türkiye'ye sokmaya çalıştığını belirledi. Belgelerin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine araçlar sınır kapısında durdurularak girişlerine izin verilmedi.

"İki yıl kullanım hakkı için yasa dışı girişim"

Yapılan tespitlerde, yurt dışında yerleşik olma şartını taşımayan ve özellikle çifte vatandaş olan şahısların, sahte evraklarla Türkiye'ye araç soktuğu ve bu araçları iki yıla kadar kullanmayı hedefledikleri ortaya çıktı. Söz konusu kişiler, Bulgaristan makamlarınca düzenlenmiş gibi gösterilen emeklilik belgeleri ibraz ederek mevzuata aykırı şekilde işlem yapmaya çalıştı.

"Belgeler Bulgaristan'dan teyit ettirildi"

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'nün koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü aracılığıyla belgelerin Bulgaristan makamlarından doğrulaması talep edildi. Yapılan kontroller sonucu evrakların sahte olduğu netleşti.

"Yüz milyonlarca liralık araçlara el konuldu"

Soruşturmayı derinleştiren Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, milyonlarca Türk Lirası değerindeki çok sayıda araca el koydu. Usulsüz işlemlere karıştığı belirlenen araç sahipleri hakkında ise Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde sahtecilik suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de Lüks Araç Operasyonu - Son Dakika

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