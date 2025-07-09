Edirne\'de Orman Yangını Trafiği Kapattı

Edirne'deki orman yangının Hamzabeyli Sınır Kapısı yoluna sıçramasıyla yol trafiğe kapatıldı.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Sinanköy yakınlarında tarım arazisinde başlayan yangın, ormanlık alana sıçradı. Alevler rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Çok sayıda tarım arazisi ve ağacın alevlere teslim olduğu yangında, korku dolu anlar yaşandı.

Alevlere traktörleriyle müdahale eden köylüler ve itfaiye ekipleri alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu. Hızlıca güvenli alana çıkan köylüler, alevleri söndürmek için bir an olsun mücadeleyi bırakmadı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle Edirne'den Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yoluna ulaştı. Yolun her iki tarafı da alevlere teslim olunca, yol güvenlik amaçlı trafiğe kapatıldı. Yangını söndürmek için itfaiye, orman ve köylülerin mücadelesi sürüyor. - EDİRNE