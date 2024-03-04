Edirne'de otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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Edirne'de otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçtu. Kazada 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

04.03.2024 23:09  Güncelleme: 23:11
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- Otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

EDİRNE - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole uçması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen göre, Salarlı köyünden Uzunköprü istikametine seyir halinde olan Mustafa G.'nin kullandıktan sonra 22 AAS 383 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu takla atarak şarampole uçtu.

Kazayı gören vatandaşlar 112'ye İhbar vermesi bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza ile alakalı tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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