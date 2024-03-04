Edirne'de otomobil şarampole uçtu: 1 yaralı

Denizli'de şarampole devrilen araç sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen kazada, hafif ticari araç şarampole devrildi ve sürücü Ramazan Gökçen hayatını kaybetti. Gökçen'in kalp krizi sonucu öldüğü iddia ediliyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.