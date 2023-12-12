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Edirne'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Edirne'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde park halinde bulunan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yangın, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor.

Edirne\'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü
12.12.2023 - 16:36,
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Edirne'de park halinde bulunan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Edirne'nin Abdurrahman Mahallesi'nde, park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin yangın söndürme tüpleriyle müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Polis ekiplerinin yangının çıkış nedenine ilişkin çalışmaları sürüyor. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de park halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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