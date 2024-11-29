Edirne'de el freni unutulan araç sahibine çarptı - Son Dakika
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Edirne'de el freni unutulan araç sahibine çarptı

Edirne\'de el freni unutulan araç sahibine çarptı

Edirne'de akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Aracının bagajından eşya almak isteyen sürücüye, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili çarptı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

29.11.2024 15:57
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Edirne'nin Keşan ilçesinde S.D. isimli şahıs, kullandığı 59 ACK 592 plakalı otomobilini, Büyük Cami Mahallesi'nde bulunan Prof. Dr. Muammer Aksoy Caddesi'ne park etti.

EL FRENİNİ UNUTTUĞU ARACI KENDİSİNE ÇARPTI

El freni çekilmeyen otomobil, bu esnada bagajdan eşya almaya çalışan sürücüsüne çarptı. İlerleyerek caddeye çıkan otomobil, N.Ö. (65) idaresindeki 22 FN 514 plakalı otomobile çarptıktan sonra refüjdeki ağaca çarparak durabildi.

YARALI SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kendi aracının çarpmasıyla yaralanan sürücü S.D, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Edirne'de el freni unutulan araç sahibine çarptı - Son Dakika

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