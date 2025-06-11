Edirne\'de Pelet Fabrikasında Yangın

Edirne'de pelet üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Süloğlu ilçesi yolunda bulunan pelet üretim fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Büyümeden kısa sürede söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE
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